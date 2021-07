Scorre il countdown per l'inizio della Serie A, avvicinamento dai tanti impegni per le squadre del prossimo campionato. Test e avversarie da prendere con le molle in alcuni casi, vero, ma quali sono i giocatori più in forma? Lo stabilisce la classifica marcatori dei gol estivi, reti da non trascurare anche in vista del fantacalcio. Ecco i 30 migliori bomber delle amichevoli