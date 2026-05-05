 Serie A, i calciatori che hanno vinto scudetti con squadre diverse. Classifica | Sky Sport
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Serie A, i calciatori che hanno vinto scudetti con club diversi: c'è anche Zielinski

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C'è anche Piotr Zielinski nella classifica dei calciatori che hanno vinto lo scudetto con due o più club diversi. Il polacco, dopo il successo con l'Inter, ha agganciato a quota 2 calciatori del calibro di Baggio, Cafu e Mancini. Di seguito la classifica (dati Transfermarkt)

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