Serie A, i calciatori che hanno vinto scudetti con club diversi: c'è anche Zielinski
C'è anche Piotr Zielinski nella classifica dei calciatori che hanno vinto lo scudetto con due o più club diversi. Il polacco, dopo il successo con l'Inter, ha agganciato a quota 2 calciatori del calibro di Baggio, Cafu e Mancini. Di seguito la classifica (dati Transfermarkt)
- Napoli e Inter
- Inter e Napoli
- Juventus e Napoli
- Juventus e Milan
- Roma e Milan
- Inter e Juventus
- Sampdoria e Lazio
- Lazio e Inter
- Giulio Nuciari, Eraldo Mancin, Massimo Mauro, Aldo Maldera, Alen Boksic, Alessandro Orlando, Fabian Carini, Nello Santin, Giuseppe Favalli, Riccardo Toros, Roberto Mozzini, Claudio Garella, Luca Fusi, Marco Borriello, Marco Amelia, Amos Mariani, Giuseppe Pancaro, Enrico Albertosi, Franco Superchi, Mario Facco, Fabrizio Ravanelli, Mario Frustalupi, Bruno Mora, Francesco Rosetta, Ivano Bonetti, Piero Serantoni
- 2 Juventus, 1 Milan
- 2 Milan, 1 Lazio
- 2 Juventus, 1 Lazio
- 2 Juventus, 1 Lazio
- 2 Milan, 1 Juventus
- 2 Milan, 1 Roma
- Pietro Paolo Virdis, Giuliano Sarti, Bruno Mazza, Saul Malatrasi, Attilio Lombardo, Helmut Haller, Giorgio Ghezzi, Giuseppe Galderisi, Aldo Donati, Angelo Domenighini, Giancarlo Danova, Sergio Cervato, Alfredo Bodoira, Roberto Boninsegna, Francesco Antonioli (in foto)
- 2 Milan, 1 Juventus, 1 Inter
- 3 Juventus, 1 Milan
- 2 Milan, 2 Juventus
- Sergio Gori, Filippo Cavalli, Fernando De Napoli (in foto)
- 4 Inter, 1 Milan
- 4 Milan, 1 Inter
- 4 Inter, 1 Juventus
- 3 Juventus, 1 Verona, 1 Inter
- 3 Juventus, 2 Milan
- 4 Juventus, 1 Inter
- 3 Inter, 2 Milan
- 4 Torino, 2 Inter
- 5 Torino, 1 Juventus
- 4 Juventus, 2 Milan
- 5 Inter, 1 Roma
- 5 Inter, 1 Lazio
- 5 Juventus, 1 Inter
- 6 Juventus, 1 Napoli
- 5 Juventus, 2 Inter, 1 Bologna
- 6 Juventus, 2 Pro Vercelli
- 8 Juventus, 1 Inter