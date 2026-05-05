C'è anche Piotr Zielinski nella classifica dei calciatori che hanno vinto lo scudetto con due o più club diversi. Il polacco, dopo il successo con l'Inter, ha agganciato a quota 2 calciatori del calibro di Baggio, Cafu e Mancini. Di seguito la classifica (dati Transfermarkt)

LO SPECIALE SCUDETTO INTER