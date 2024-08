Introduzione

Il centravanti colombiano dell’Hellas Verona si è reso protagonista assoluto del match contro il Napoli. Il 24enne ha giocato appena 17 minuti nel secondo tempo della prima giornata ma è stato capace di segnare due gol al club campano. Un debutto indimenticabile per lui, che tuttavia non è l’unico esordiente in grado di mettere a segno una doppietta. Prima di lui c’erano riusciti altri 27 calciatori, tra loro fuoriclasse come Zico e Recoba