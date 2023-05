Con il gol segnato alla Roma, Boulaye Dia è arrivato a quota 16 reti in 33 presenze, un ruolino di marcia invidiabile per un giocatore all'esordio nel campionato italiano. Dal 1999/2000 a oggi, sono stati pochi i calciatori ad aver avuto un impatto realizzativo migliore alla loro prima stagione in Serie A. Campioni come Eto'o, Trezeguet e Klose hanno fatto peggio del senegalese. Tra chi ha fatto meglio però c'è un suo attuale compagno di reparto.

