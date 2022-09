Quali sono i giovani italiani più schierati in campo in questo avvio di campionato? E quanto giocano? Dopo le parole del Ct Mancini sulla difficoltà di trovare nuove risorse azzurre in A, soprattutto in attacco, ecco una fotografia della situazione dei nostri Under 23 in Serie A e il confronto con i loro coetanei stranieri. Tra gli italiani, solo due sono sempre partiti titolari