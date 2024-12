Dentro al minuto numero 70 e in gol al 71, nello spazio di 42 secondi. Quello di Dallinga in Torino-Bologna non è comunque il gol più rapido di un giocatore entrato dalla panchina in questo 2024-25. La classifica del campionato in corso e quella assoluta: resiste il primato del 2015 di Mchedlidze in rete dopo 14 secondi dall'ingresso in campo

