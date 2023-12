Si può entrare nella storia della Serie A anche semplicemente guadagnandosi un calcio di rigore. Wladimiro Falcone è il primo portiere ad esserci riuscito, più normale invece che sia un attaccante a farlo. Ecco quali sono i giocatori che si sono procurati più rigori negli ultimi 5 anni, con un centravanti "in fuga" in vetta alla classifica. Nella classifica "per ruoli", invece, i difensori sono "decisivi" quasi come i trequartisti

