Le probabili formazioni di Lazio-Ludogorets

La squadra di Baroni, prima a punteggio pieno in Europa League, torna in campo domani sera all’Olimpico contro i bulgari del Ludogorets. Solo quattro conferme rispetto alla partita vinta contro il Bologna: Pellegrini, Guendouzi, Vecino e Pedro. Per il resto, Mandas in porta, e davanti Noslin, con Tchaouna e Dia alle sue spalle. Il match sarà su Sky e in streaming su NOW in diretta domani dalle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

LAZIO-LUDOGORETS, LE PAROLE DI BARONI