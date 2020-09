Unica eccezione a questa “regola” per Lazio e Roma, all’ultima giornata di campionato. I due club infatti non avranno a disposizione lo Stadio Olimpico a partire dal 18 maggio 2021, in vista della gara inaugurale di Euro2020, per cui dovranno disputare entrambe in trasferta la 19ª di ritorno (e per questo giocheranno entrambe in casa alla 19ª di andata)