"Zona Inzaghi", tutte le sue vittorie last minute

SANCHEZ, RANOCCHIA E DZEKO - Tutto in dieci giorni. Il 12 gennaio l'Inter vince la Supercoppa a pochi istanti dai rigori con Sanchez al 120'. Il 19 gennaio in Coppa Italia Ranocchia prolunga il match (poi vinto) ai supplementari al primo di recupero con l'Empoli in coppa. Il 22 Dzeko firma la vittoria sul Venezia in A all'ultimo minuto. È zona Inzaghi.



Ma quali sono state le vittorie last minute dell'Inzaghi allenatore? Eccole tutte partendo dalla Lazio