Periodo complicato per Mbappé, a secco da quasi un mese e al centro delle critiche dopo il 3-0 subito dal Real contro l'Arsenal. Adesso per il francese è arrivata anche un'espulsione dopo un brutto fallo commesso contro l'Alaves: al 38' l'attaccante entra a gamba tesa sulla tibia di Antonio Blanco. Inizialmente l'arbitro lo ammonisce, ma dopo aver rivisto l'azione al VAR cambia decisione ed estrare il cartellino rosso. La squadra di Ancelotti riuscirà comunque a vincere per 1-0

