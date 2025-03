Il Corinthians ha vinto per la prima volta dal 2019 il Campionato Paulista. Dopo il successo all'andata per 1-0 è bastato un pareggio a reti bianche nel ritorno col Palmeiras per alzare la coppa. Il protagonista assoluto è stato Memphis Depay: nel finale, per perdere tempo, una sua giocata ha irritato gli avversari e causato una maxi-rissa costata 18 minuti di recupero e due espulsi. Primo titolo per l'olandese in Brasile