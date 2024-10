L'allenatore granata ha creduto da subito in lui: "Njie, come tanti ragazzi che ho fatto esordire quest'anno, ha grandi qualità tecniche e fisiche, come ha dimostrato con il gol. Credo nei giovani, sono cresciuto nelle nazionali giovanili e so che in un campionato lungo come la Serie A, con infortuni e influenze, abbiamo bisogno di tutti. Lavoro con tutti i giocatori, soprattutto con i giovani, e sono contento per lui. Ora deve rimanere con i piedi per terra, questo è solo l'inizio".

Le stesse parole al miele e la stessa esortazione arrivano dal presidente Cairo, suo grande estimatore: "Ho sempre creduto in lui, ora resti con i piedi per terra"