FFinisce 0-2 Pisa-Juventus. A sbloccare il match nel secondo tempo è un tocco ravvicinato di Kalulu: il francese è l’MVP. Bene anche l’altro marcatore della serata, Yildiz, così come Zhegrova. Il peggiore tra i bianconeri è Openda, sotto il 6 anche McKennie. Nella squadra di Gilardino i migliori sono Angori e Canestrelli, l’unico insufficiente è Vural. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport: le pagelle di Maurizio Compagnoni

PISA-JUVE 0-2, HIGHLIGHTS - GOL KALULU O AUTOGOL CALABRESI? LA DECISIONE