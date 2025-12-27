Offerte Sky
Pisa-Juventus 0-2, le pagelle della partita di Serie A

Serie A

FFinisce 0-2 Pisa-Juventus. A sbloccare il match nel secondo tempo è un tocco ravvicinato di Kalulu: il francese è l’MVP. Bene anche l’altro marcatore della serata, Yildiz, così come Zhegrova. Il peggiore tra i bianconeri è Openda, sotto il 6 anche McKennie. Nella squadra di Gilardino i migliori sono Angori e Canestrelli, l’unico insufficiente è Vural. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport: le pagelle di Maurizio Compagnoni

PISA-JUVE 0-2, HIGHLIGHTS - GOL KALULU O AUTOGOL CALABRESI? LA DECISIONE

Pagelle
Pisa
Adrian Semper
voto 6
Adrian Semper
Pisa
Arturo Calabresi
voto 6
Arturo Calabresi
Pisa
Antonio Caracciolo
voto 6
Antonio Caracciolo
Pisa
Simone Canestrelli
voto 6.5
Simone Canestrelli
Pisa
Idrissa Touré
voto 6
Idrissa Touré
Pisa
Mehdi Léris
voto 6
Mehdi Léris
Pisa
Michel Aebischer
voto 6
Michel Aebischer
Pisa
Isak Vural
voto 5
Isak Vural
Pisa
Samuele Angori
voto 6.5
Samuele Angori
Pisa
Stefano Moreo
voto 6
Stefano Moreo
Pisa
Mattéo Tramoni
voto 6
Mattéo Tramoni
I subentrati
5.5
S.V.
S.V.
5.5
S.V.
All. Gilardino 6
Juventus
Michele Di Gregorio
voto 6
Michele Di Gregorio
mvp
Juventus
Pierre Kalulu
voto 7
Pierre Kalulu
Juventus
Gleison Bremer Bremer
voto 6
Gleison Bremer Bremer
Juventus
Lloyd Kelly
voto 6.5
Lloyd Kelly
Juventus
Andrea Cambiaso
voto 6
Andrea Cambiaso
Juventus
Manuel Locatelli
voto 6
Manuel Locatelli
Juventus
Khéphren Thuram
voto 6.5
Khéphren Thuram
Juventus
Weston McKennie
voto 5.5
Weston McKennie
Juventus
Teun Koopmeiners
voto 6
Teun Koopmeiners
Juventus
Kenan Yildiz
voto 7
Kenan Yildiz
Juventus
Loïs Openda
voto 5
Loïs Openda
I subentrati
7
6.5
S.V.
S.V.
6
All. Spalletti 6

Serie A: Altre Notizie

Gol di Kalulu o autogol di Calabresi? La decisione

Serie A

IIl gol che ha sbloccato Pisa-Juve porta la firma di Kalulu. Al 73' McKennie mette un cross in...

Lazio in silenzio stampa: “Con noi sempre errori"

Serie A

Al termine del match pareggiato 1-1 a Udine, la nota del club biancoceleste: “Continuiamo a...

Arriva l'Inter, Palladino: "Dobbiamo sfatare tabù"

IN CONFERENZA

Nella conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Inter, l'allenatore dei bergamaschi parla di "tabù...

Allegri: "Fullkrug ha caratteristiche uniche"

MILAN

L'allenatore rossonero ha introdotto la sfida di domenica alle 12.30 a San Siro contro l'Hellas:...

Chivu: "Calhanoglu a disposizione, su Frattesi…"

Serie A

L'allenatore nerazzurro alla vigilia dell'Atalanta: "Dumfries importantissimo, ma quel ruolo a...
