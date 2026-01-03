Scalvini e il gol in Atalanta-Roma: errore di Svilar o fallo? VIDEO ANALISIsky tech
Nel VIDEO Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga analizzano il gol di Scalvini che ha deciso Atalanta-Roma. "Un errore del Var inspiegabile", lo ha definito Gasperini nel post partita, parlando di "assurdità senza precedenti" per "mani addosso al portiere e il braccio con cui viene toccata la palla". Anche Svilar si è detto convinto di aver subito fallo, ma l'arbitro ha deciso diversamente...
ATALANTA-ROMA: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
