Cambiaso, autogol clamoroso in Parma-Juventus. VIDEOjuventus
Non è stato decisivo ai fini del risultato, visto che la Juve ha dilagato vincendo 4-1, ma l'autogol di Cambiaso avrebbe potuto complicare la partita già in discesa dei bianconeri a Parma. Cross dalla sinistra di Circati: l'esterno della Juve è in vantaggio su Britschgi ma combina un pasticcio nel tentativo di salvataggio con l'esterno. Il VIDEO dell'episodio
Prossimi Video
Spalletti: "Icardi? No, la vera possibilità è Kolo Muani"
Serie A
Il clamoroso autogol di Cambiaso in Parma-Juventus
juventus
Yildiz ko all'intervallo, Spalletti: "Non è grave"
juventus
Parma-Juventus 1-4: gol e highlights
Serie A
Chivu: "Mercato? Menomale che finisce. Frattesi ci serve"
Serie A
Petardo ad Audero, Marotta: "Gesto insulso e antisportivo"
cremonese-inter
Nicola: "Serve questo spirito. Petardo? Si commenta da solo"
Serie A