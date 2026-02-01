Offerte Sky
Cambiaso, autogol clamoroso in Parma-Juventus. VIDEO

Non è stato decisivo ai fini del risultato, visto che la Juve ha dilagato vincendo 4-1, ma l'autogol di Cambiaso avrebbe potuto complicare la partita già in discesa dei bianconeri a Parma. Cross dalla sinistra di Circati: l'esterno della Juve è in vantaggio su Britschgi ma combina un pasticcio nel tentativo di salvataggio con l'esterno. Il VIDEO dell'episodio

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

