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Chivu: "Difesa sistemata con Pavard? Buon lavoro di tutti"

INTER

L'Inter ha pareggiato 1-1 il derby amichevole contro il Milan a Perth. "È una partita di agosto, dove la condizione non è la migliore - ha detto l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu al termine della partita -. Si cerca di fare buone cose, anche se non siamo brillanti. Bisseck ha preso una forte contusione alla testa". Pavard ha giocato un'altra buona partita: "Con lui la difesa è sistemata? Buona prestazione la sua, ma anche quella di Bisseck, Bastoni, Carlos e di tutti quelli che sono qui. Stanno facendo un grande lavoro, si stanno impegnando al massimo e sono contento per tutti perché siamo riusciti a mettere minuti in più nelle gambe"

MILAN-INTER 1-1, HIGHLIGHTS E PAGELLE

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