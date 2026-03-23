Italia, la conferenza stampa di Gattuso LIVE alle 14
È il momento della verità per l'Italia che si gioca ai playoff l'accesso ai Mondiali 2026. Oggi il via al ritiro degli Azzurri e le prime parole in conferenza stampa del Ct Gattuso, da seguire in diretta sul nostro liveblog dalle 14
Tutti i convocati della Serie A in Nazionale
Chi saranno i giocatori della Serie A che vedremo protagonisti durante queste partite? I club con più convocati sono Atalanta e Juventus (15 a testa): ecco la panoramica completa.
Tutti i convocati della Serie A in NazionaleVai al contenuto
Mondiale 2026, tutte le maglie delle squadre
Ecco le divise già ufficializzate delle squadre già qualificate alla Coppa del Mondo o ancora in corsa per la qualificazione e le anticipazioni.
Giorno di presentazioni di maglie per il MondialeVai al contenuto
Italia, presentata la seconda maglia bianca
Dopo la classica versione azzurra, la Nazionale ha presentato anche la maglia da trasferta bianca: è un omaggio alla sartoria tradizionale italiana.
La nuova maglia bianca della Nazionale è un omaggio alla sartoria italianaVai al contenuto
Il calendario dei playoff Mondiali 2026
16 squadre europee distribuite in 4 percorsi: chi vince ogni percorso si qualificherà per la Coppa del mondo.
L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europeiVai al contenuto
I convocati dell'Irlanda del Nord
Dei ventotto giocatori chiamati da O'Neill solo quattro giocano in una prima divisione, tre lo fanno in Premier League con le maglie di Sunderland e Palace.
Chi sfideremo nella semifinale playoff: i convocati (e i profili) dell'Irlanda del NordVai al contenuto
I convocati Azzurri
C'è una novità arrivata in mattinata: Chiesa non ce la fa e resta a casa.
Italia, out Chiesa: Gattuso convoca un altro attaccanteVai al contenuto
L'Italia si gioca ai playoff l'accesso ai Mondiali 2026: giovedì c'è la semifinale contro l'Irlanda del Nord. Oggi parla in conferenza stampa il Ct degli Azzurri, Gattuso, da seguire in diretta sul nostro liveblog dalle 14.