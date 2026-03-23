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Italia, la conferenza stampa di Gattuso LIVE alle 14

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È il momento della verità per l'Italia che si gioca ai playoff l'accesso ai Mondiali 2026. Oggi il via al ritiro degli Azzurri e le prime parole in conferenza stampa del Ct Gattuso, da seguire in diretta sul nostro liveblog dalle 14

I CONVOCATI

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Tutti i convocati della Serie A in Nazionale

Chi saranno i giocatori della Serie A che vedremo protagonisti durante queste partite? I club con più convocati sono Atalanta e Juventus (15 a testa): ecco la panoramica completa.

Tutti i convocati della Serie A in Nazionale

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Mondiale 2026, tutte le maglie delle squadre

Ecco le divise già ufficializzate delle squadre già qualificate alla Coppa del Mondo o ancora in corsa per la qualificazione e le anticipazioni.

Giorno di presentazioni di maglie per il Mondiale

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Italia, presentata la seconda maglia bianca

Dopo la classica versione azzurra, la Nazionale ha presentato anche la maglia da trasferta bianca: è un omaggio alla sartoria tradizionale italiana.

La nuova maglia bianca della Nazionale è un omaggio alla sartoria italiana

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Il calendario dei playoff Mondiali 2026

16 squadre europee distribuite in 4 percorsi: chi vince ogni percorso si qualificherà per la Coppa del mondo.

L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei

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I convocati dell'Irlanda del Nord

Dei ventotto giocatori chiamati da O'Neill solo quattro giocano in una prima divisione, tre lo fanno in Premier League con le maglie di Sunderland e Palace.

Chi sfideremo nella semifinale playoff: i convocati (e i profili) dell'Irlanda del Nord

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I convocati Azzurri

C'è una novità arrivata in mattinata: Chiesa non ce la fa e resta a casa.

Italia, out Chiesa: Gattuso convoca un altro attaccante

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L'Italia si gioca ai playoff l'accesso ai Mondiali 2026: giovedì c'è la semifinale contro l'Irlanda del Nord. Oggi parla in conferenza stampa il Ct degli Azzurri, Gattuso, da seguire in diretta sul nostro liveblog dalle 14.

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Dove vedere Fiorentina-Inter

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La partita tra Fiorentina e Inter della 30^ giornata di Serie A si gioca domenica 22 marzo alle...

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