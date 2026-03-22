Nel VIDEO Peppe Di Stefano racconta il vertice di mercato che si è volto nei giorni scorsi a Casa Milan. I rossoneri iniziano a gettare le basi per il futuro: lo conferma l'incontro che ha visto protagonisti Massimiliano Allegri, Igli Tare, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. Si è parlato di budget, prospettive future, di richieste dell'allenatore e anche di giocatori. Si pensa a costruire una rosa con un mix tra giovani (come prevede la filosofia recente del club) e calciatori più esperti del calibro di Maignan, Rabiot e Modric. Al momento la volontà e le premesse combaciano in quello che è un piccolo grande passo verso il futuro

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