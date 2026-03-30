Roma, Wesley si ferma per un mese: lesione bicipite destro

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Roma, per Wesley lesione al bicipite femorale destro: salta l'Inter e torna fra un mese

Serie A

Nel VIDEO Paolo Assogna ci aggiorna sulle condizioni di Wesley, rientrato dalla trasferta con il Brasile in anticipo per un infortunio muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto hanno confermato una lesione miotendinea del bicipite femorale destro. Il difensore salterà la prossima sfida con la Roma. I tempi di recupero stimati per il ritorno in campo sono di circa 4 settimane

 

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