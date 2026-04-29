Allenamento del mercoledì alla Continassa per la Juve che prepara la sfida di domenica pomeriggio, alle 18, contro il Verona all'Allianz Stadium. Spalletti cerca tre punti fondamentali per la corsa Champions e avrà a disposizione Dusan Vlahovic, pronto ad aumentare il minutaggio rispetto ai circa 10' in cui è stato in campo domenica contro il Milan. Notizie incoraggianti anche per Yildiz, che ha lavorato parzialmente in gruppo, mentre Thuram ha svolto lavoro differenziato e sarà l'osservato speciale delle prossime ore. Nel VIDEO tutti gli aggiornamenti

GLI ARBITRI DELLA 35^