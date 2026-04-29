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Lautaro Martinez recuperato per Inter-Parma: le ultime news

Serie A

L'attaccante argentino è tornato in gruppo e sarà a disposizione per Inter-Parma di domenica 3 maggio (ore 20.45), match che potrebbe consegnare ai nerazzurri il 21° scudetto. A questo punto deciderà Chivu se schierarlo dal 1' o utilizzarlo magari a partita in corso. Saranno assenti invece Calhanoglu e Luis Henrique, che continuano a lavorare a parte. Nel VIDEO le ultime da Appiano col nostro inviato Andrea Paventi

INTER, LE COMBINAZIONI SCUDETTO

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