L'attaccante argentino è tornato in gruppo e sarà a disposizione per Inter-Parma di domenica 3 maggio (ore 20.45), match che potrebbe consegnare ai nerazzurri il 21° scudetto. A questo punto deciderà Chivu se schierarlo dal 1' o utilizzarlo magari a partita in corso. Saranno assenti invece Calhanoglu e Luis Henrique, che continuano a lavorare a parte. Nel VIDEO le ultime da Appiano col nostro inviato Andrea Paventi

INTER, LE COMBINAZIONI SCUDETTO