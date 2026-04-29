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Milan, ora tocca a Jashari: è il sostituto di Modric

Serie A

Nel VIDEO le ultime notizie da Milanello da parte di Manuele Baiocchini. E' stato annullato l'allenamento pomeridiano dopo una lunga seduta mattutina dove i giocatori hanno svolto anche la parte tattica. Jashari sempre più sostituto di Modric, è stato provato solo lui in quella posizione. Nkunku alternato a Pulisic ma era successo anche in altre settimane e poi ha giocato sempre l'americano. Le ultime news

LE PRIME DESIGNAZIONI DI TOMMASI

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