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Roma tra campo e mercato. E sul futuro di Dybala...

Serie A

Nel VIDEO le ultime notizie dal nostro inviato a Trigoria Paolo Assogna. Si pensa al campo, e quindi a Roma-Fiorentina, ma anche al futuro. Koné potrebbe essere una interessante plusvalenza, Dybala è a scadenza e su di lui va aperta una parentesi. Gasperini non lo mette in discussione, ma chi dovrà rinnovare farà anche un ragionamento sui numeri di questa stagione e le numerose assenze per infortunio

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