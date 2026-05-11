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Ranieri: "Nazionale? Oggi sono libero, mai dire mai"

FUTURO AZZURRO

Claudio Ranieri, intervenuto nel corso del premio "Gianni Di Marzio" a Sky Sport 24, è tornato a parlare di un suo possibile futuro azzurro: "Dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori, a questo punto sono libero, per cui mai dire mai. Dirigente o allenatore? Non lo so, se vieni chiamato devi rispondere sì e basta". Nel VIDEO l'intervista di Riccardo Re

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