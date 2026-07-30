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Milan, Diawara arriva in albergo a Perth. Video

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Nel VIDEO dell'inviato in Australia Peppe Di Stefano le prime immagini del neo acquisto del Milan Sankhoun Diawara. Il difensore francese - acquisito dal Troyes a titolo definitivo - è arrivato nell'albergo di Perth che ospita i rossoneri molto sorridente e disponibile con i tifosi, che lo attendevano per foto e autografi. Il giocatore - che ha firmato un contratto fino al 2031 con opzione di prolungamento - indosserà la maglia numero 13

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