Zeman torna a Foggia, avversari 23 anni dopo

E allora eccoli, Foggia e Pescara di fronte. Foggia e Zeman, che torna a sedersi sulla panchina dello Zaccheria da avversario. Come solo una volta ha fatto dopo Zemanlandia. Troppi protagonisti di quel giorno non ci sono più. Non Enrico Catuzzi, che sedeva su una panchina pesantissima e per metà campionato aveva addirittura fatto dimenticare il suo predecessore. Non Franco Mancini, che quel giorno non si salva dalla contestazione, come tutto il resto della squadra. Lui che aveva attraversato la grande stagione del Foggia, restando anche dopo la partenza del boemo per poi ritrovarlo a lavorare a Pescara nel 2011. E andarsene troppo presto. Dalla curva Nord, ora a lui intitolata, partirà un grande applauso. Partirà da tutto lo stadio, per lui e per Zeman: quel giorno non fu salutato come meritava. Ma nessuno pensava che l’occasione per omaggiarlo da avversario si sarebbe ripresentata dopo quasi 23 anni.