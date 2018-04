Empoli in fuga: 3-0 al Foggia, +8 sul Frosinone

Secondo tempo

Anche i primi minuti della ripresa sono a ritmi alti, passano appena due minuti e Incastro prova - in scivolata - a sfruttare un ottimo cross di Agnelli; la palla finisce però sul fondo. Al 6’, funzione per il Foggia, Kragl batte ma trova ancora pronto Gabriel. Al 9’, poi, l’Empoli raddoppia con Alejandro Rodriguez: bravo Di Lorenzo a trovare l’attaccante sul filo del fuorigioco, liscio di Martinelli e strada libera per lo spagnolo che così mette a segno la terza rete in pochi giorni dopo la doppietta alla Salernitana. I rossoneri provano a reagire subito ma trovano ancora una volta la difesa avversaria pronta e ben schierata. Andreazzoli è poi costretto a sostituire l’autore della rete del raddoppio per infortunio, entra in campo Traoré; cambia anche Stroppa che inserisce Greco per Agazzi. Il Foggia gioca bene e l’Empoli inizia a soffrire; la squadra pugliese perde per infortunio Agnelli, in campo Scaglia e squadra che riesce e contenere l’iniziativa di Traoré che non trova nessuno pronto a sfruttare il suo traversone. In fase d’attacco, poi, i ragazzi di Stroppa provano a rendersi pericolosi dopo un’azione lunga: il pressing aumenta e al 27’ Deli inventa per Mazzeo che ha una grande occasione ma si trova davanti ancora Gabriel. Altra occasione anche poco dopo ancora per l’attaccante che però in questo caso colpisce male.