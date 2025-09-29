Monza, ecco il nuovo Consiglio di Amministrazione: Crampsie presidente, Baldissoni l'ADMONZA
Dopo l'acquisto del fondo statunitense Beckett Layne Ventures, che ha rilevato l'80% delle azioni da Fininvest (che a sua volta cederà il restante 20% di quote entro giugno 2026), il Monza ha annunciato il nuovo Consiglio di Amministrazione del club: Lauren Crampsie è stata nominata presidente, Mauro Baldissoni diventa l'amministratore delegato. Ecco tutti i nomi
Il nuovo Monza prende forma. Dopo che giovedì 25 settembre è stato annunciato il primo closing dell'operazione tra Fininvest e Beckett Layne Ventures, il fondo statunitense ha rilevato l'80% del club e acquisirà il restante 20% delle quote da Fininvest entro giugno 2026. A distanza di pochi giorni, il Monza ha comunicato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società biancorossa.
Crampsie presidente, Baldissoni amministratore delegato
Ecco la nota integrale del Monza: "AC Monza comunica che l’Assemblea dei Soci della Società tenutasi in data odierna ha nominato, inter alia, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Club composto da:
- Lauren Crampsie, che è stata nominata Presidente di AC Monza;
- Mauro Baldissoni;
- Brandon Gabriel Berger;
- Kirk Galiani;
- Rocco Strazzella;
- Gianluca Iuliano;
- Fabrizio Ferrara
Successivamente, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Mauro Baldissoni Amministratore Delegato. La medesima Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di:
- Valeria Conti, Presidente del Collegio Sindacale;
- Daniela Di Rienzo, Sindaco effettivo;
- Alessandra Passarelli, Sindaco effettivo
- Manuela Patrizi, Sindaco supplente;
- Giulio Cerquozzi, Sindaco supplente
Nel ringraziare i membri del Consiglio e i Sindaci uscenti, AC Monza rivolge ai componenti dei nuovi organi sociali un caloroso benvenuto e un augurio per il lavoro che li attende".