Monza, ecco il nuovo Consiglio di Amministrazione: Crampsie presidente, Baldissoni l'AD

MONZA

Dopo l'acquisto del fondo statunitense Beckett Layne Ventures, che ha rilevato l'80% delle azioni da Fininvest (che a sua volta cederà il restante 20% di quote entro giugno 2026), il Monza ha annunciato il nuovo Consiglio di Amministrazione del club: Lauren Crampsie è stata nominata presidente, Mauro Baldissoni diventa l'amministratore delegato. Ecco tutti i nomi

Il nuovo Monza prende forma. Dopo che giovedì 25 settembre è stato annunciato il primo closing dell'operazione tra Fininvest e Beckett Layne Ventures, il fondo statunitense ha rilevato l'80% del club e acquisirà il restante 20% delle quote da Fininvest entro giugno 2026. A distanza di pochi giorni, il Monza ha comunicato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società biancorossa.

Galliani lascia il Monza: "Una scelta difficile"

Crampsie presidente, Baldissoni amministratore delegato

Ecco la nota integrale del Monza: "AC Monza comunica che l’Assemblea dei Soci della Società tenutasi in data odierna ha nominato, inter alia, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Club composto da:

  • Lauren Crampsie, che è stata nominata Presidente di AC Monza;
  • Mauro Baldissoni;
  • Brandon Gabriel Berger;
  • Kirk Galiani;
  • Rocco Strazzella;
  • Gianluca Iuliano;
  • Fabrizio Ferrara

Successivamente, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Mauro Baldissoni Amministratore Delegato. La medesima Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di:

  • Valeria Conti, Presidente del Collegio Sindacale;
  • Daniela Di Rienzo, Sindaco effettivo;
  • Alessandra Passarelli, Sindaco effettivo
  • Manuela Patrizi, Sindaco supplente;
  • Giulio Cerquozzi, Sindaco supplente

Nel ringraziare i membri del Consiglio e i Sindaci uscenti, AC Monza rivolge ai componenti dei nuovi organi sociali un caloroso benvenuto e un augurio per il lavoro che li attende".

Il Monza è americano: finisce l'era Berlusconi

