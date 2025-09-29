Dopo l'acquisto del fondo statunitense Beckett Layne Ventures, che ha rilevato l'80% delle azioni da Fininvest (che a sua volta cederà il restante 20% di quote entro giugno 2026), il Monza ha annunciato il nuovo Consiglio di Amministrazione del club: Lauren Crampsie è stata nominata presidente, Mauro Baldissoni diventa l'amministratore delegato. Ecco tutti i nomi

Il nuovo Monza prende forma. Dopo che giovedì 25 settembre è stato annunciato il primo closing dell'operazione tra Fininvest e Beckett Layne Ventures, il fondo statunitense ha rilevato l'80% del club e acquisirà il restante 20% delle quote da Fininvest entro giugno 2026. A distanza di pochi giorni, il Monza ha comunicato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società biancorossa.