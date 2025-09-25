Galliani lascia il Monza: "Una scelta difficile"

È ufficiale: il Monza è americano e Adriano Galliani lascia il club. Il dirigente ha comunicato alla nuova proprietà del club e a Fininvest di non accettare il ruolo operativo che gli era stato proposto per garantire continuità fino al secondo closing. "Una scelta difficile presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà la massima libertà di imprimere la propria visione"

Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (Blv) hanno comunicato di aver perfezionato oggi, giovedì 25 settembre, il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale del Monza , già annunciata in data 1 luglio 2025. "A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo - si legge nel comunicato - Blv assume ufficialmente il controllo del club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a Blv entro il giugno 2026".

L'addio di Galliani

Nell'annunciare il suo addio al club, dopo aver rifiutato la carica di presidente che gli era stata offerta, Galliani non dimentica la sua passione per il Monza. "Sono nato e cresciuto a Monza, il Monza è la squadra di calcio per cui tifo dall'età di 5 anni", ricorda il dirigente nello spiegare la difficoltà della decisione, presa nell'esclusivo interesse della società. Nominato amministratore delegato e consulente del Monza nel 2019, per volontà di Silvio Berlusconi, Galliani ha accompagnato il club nella sua scalata dalla serie C, fino alla storica promozione in Serie A del 2020. "Una scelta difficile presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A", ha dichiarato.