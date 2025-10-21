Esplora tutte le offerte Sky
Juve Stabia, disposta l'amministrazione controllata dal tribunale di Napoli

Serie B

È stata disposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Il decreto è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli

È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Il decreto (che secondo quanto riporta l'Ansa riguarderebbe anche altre società che si occupano dei servizi annessi alle manifestazioni sportive) è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli. A gestire la società adesso dovrebbe essere un pool di professionisti appositamente nominato. Al momento la Juve Stabia è settima nel campionato di Serie B con 13 punti.

