Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa per parlare del possibile futuro del club. "Negli ultimi tempi sto dialogando con due realtà interessate al Bari. È una fase di dialogo, la novità è questa. Per me è importante poter dare la squadra a mani solide che possono avere una progettualità e programmaticità nell’interesse della piazza, del Bari e di quello che sarà il futuro", ha esordito il patron che non parlava in pubblico dallo scorso giugno. "Esiste un patto di riservatezza, cerco di essere il più neutro possibile nel parlarne. Non sono gruppi nazionali, sono realtà straniere”.