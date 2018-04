Diretta gol Serie B: i risultati in tempo reale

SERIE B LE PARTITE DELLA 38^ GIORNATA DA SEGUIRE IN DIRETTA

Inevitabilmente i riflettori sono puntati sul Castellani, casa dell’Empoli dei record destinato all’immediato ritorno in Serie A: basta un punto contro il Novara per centrare la promozione aritmetica, missione introdotta dal migliore rendimento casalingo (43 punti) per i toscani di Andreazzoli opposti ai pericolanti uomini di Mimmo Di Carlo. Il salto di categoria bypassando i playoff coinvolge anche il Palermo oltre a Parma e Frosinone: 8 successi nelle ultime 10 gare per gli emiliani di D’Aversa di scena a Vercelli contro l’ultima della classe, impegno esterno analogo al Frosinone atteso a Cesena. Particolarmente accesa la bagarre playoff a partire dal Perugia che fa tappa ad Ascoli, sfida speciale per il grande ex Cosmi piuttosto coinvolto nella corsa salvezza. Attenzione a Cittadella-Foggia, nient’altro che uno spareggio per l’8° posto da non fallire per la banda Stroppa in ritardo di 4 lunghezze dai veneti. Chi alimenta flebili speranze playoff sono Carpi e Spezia: la squadra di Calabro ospita l’Avellino reduce da 2 ko di fila, i liguri di Gallo varano invece l’era dell’ex Mandorlini alla Cremonese che non vince da 15 partite ovvero la striscia negativa più estesa del campionato. All’Arechi la Salernitana è chiamata a blindare la Serie B contro il Brescia, imbattuto da 6 turni con 12 punti all’attivo. Vietato sbagliare al Liberati infine tra Ternana e Pescara: se gli umbri hanno raccolto 10 punti ad aprile senza tuttavia abbandonare il penultimo posto, Pillon ha raggiunto la prima vittoria della sua gestione ma resta a contatto con il baratro playout. Segui la diretta gol della 38^ giornata per non perderti tutte le emozioni della Serie B.