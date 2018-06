FROSINONE-PALERMO 0-0



Frosinone (3-5-2): Vigorito; Brighenti, Terranova, Krajnc; Ciofani, Soddimo, Maiello, Gori, Crivello; Ciano, Dionisi. All. Longo

Palermo (3-4-1-2): Pomini; Rispoli, Struna, Rajkovic, Dawidowicz, Aleesami; Murawski, Jajalo; Coronado; La Gumina, Nestorovski. All. Stellone

Ammoniti: Krajnc (F), Soddimo (F), Jajalo (P), Dionisi (F), Aleesami (P), Nestorovski (P)

Primo tempo

Subito scintille in avvio. La posta in palio è altissima, così come la tensione tra le due squadre: nei primi tre minuti di gioco, l’arbitro Federico La Penna è subito messo a dura prova dai 22 in campo: tanto nervosismo in campo con Nestorovski e Krajnc che vengono subito al faccia a faccia, dopo uno spintone dell’attaccante rosanero ai danni di Terranova. Il difensore va a muso duro per difendere il compagno e viene ammonito. I cartellini però non sembrano frenare l’agonismo: molte le interruzioni di gioco in avvio e la prima occasione prova a crearla Soddimo andando via sulla sinistra a Dawidowicz, ma l’ex Pescara si lascia cadere in area non appena sente il tocco del suo marcatore. Cartellino per l’esterno e infortunio per il polacco, che cade male nel tentativo di fermare la corsa del numero 10 del Frosinone: entra Szyminski. Al 12’ il Palermo sfiora il vantaggio con un gran destro dalla distanza di Murawski, sul quale Vigorito si supera andando a smanacciare con il pallone dall’angolo basso. La tensione non accenna a diminuire: su un calcio di punizione Ciofani toglie il pallone dalla testa di Terranova, meglio posizionato. Tra i due compagni c’è uno duro scontro, prima del chiarimento. La gara fatica a decollare, tante le interruzioni: al 30’ sono già cinque gli ammoniti in campo. Molte meno le occasioni da rete, una per parte: prima Coronado schiaccia troppo il destro, mentre Pomini è attento sul tentativo di Crivello. La prima vera occasione per il Frosinone porta la firma di Camillo Ciano: la sua rasoiata dal limite dell'area sfila a un soffio dal palo della porta di Pomini. Nel finale di tempo le squadre abbassano l’intensità dopo una gara da saloon: Palermo e Frosinone non riescono a offrire lo stesso spettacolo della gara di andata, le occasioni si contano sulle dita di un mano anche a causa del grande agonismo in mezzo al campo. Difficile per i giocatori più tecnici riuscire a trovare spunti vincenti in una sfida tatticamente perfetta. Il primo tempo finisce con un'occasione per parte e sei ammoniti nell’arco dei quarantacinque minuti, in una gara molto nervosa.

Le scelte

Moreno Longo conferma l’undici annunciato alla vigilia. Davanti, c’è la coppia composta da Dionisi e Ciano. Sugli esterni, l’allenatore del Frosinone si affida a Ciofani e Crivello. Di fronte c’è un Palermo che non si copre: Roberto Stellone schiera un 3-4-1-2 offensivo, nonostante il vantaggio maturato all’andata. In avanti giocano sia La Gumina, sia Nestorovski. Alle loro spalle c’è Coronado, a cui spetta il compito di inventare per i due davanti.