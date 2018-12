Crotone, Oddo si dimette: torna Stroppa

Breve e poco fortunata: è già finita l'avventura di Massimo Oddo alla guida del Crotone. Dopo la sconfitta contro lo Spezia per 0-3 nell'ultimo turno di campionato che ha portato anche alla contestazione dei tifosi, l'allenatore ha rassegnato le proprie dimissioni. Una decisione arrivata nella mattinata di venerdì - e comunicata ai giocatori dallo stesso Oddo - e divenuta ufficiale nel corso della giornata: al suo posto, la società ha richiamato Giovanni Stroppa, esonerato lo scorso 29 ottobre proprio a favore dell'ex terzino di Lazio e Milan. "Il Football Club Crotone comunica che, nella giornata odierna, Massimo Oddo ha presentato le proprie dimissioni da allenatore della Prima squadra. La panchina è stata nuovamente affidata al tecnico Giovanni Stroppa, che nelle prossime ore raggiungerà la squadra. Nel ringraziare mister Oddo per l'impegno profuso, la Società gli augura un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera", si legge nella nota diramata dal Crotone attraverso un il proprio sito web.

Inizio di stagione difficilissimo e nuovo cambio in panchina

Un avvio di stagione complicato per la formazione calabrese, rispecchiato da una classifica ben al di sotto rispetto alle aspettative di vertice di inizio stagione: il Crotone, infatti, dopo 17 partite di Serie B si trova al terzultimo posto a quota 13 punti. 'Cura' Oddo che dunque non ha funzionato: con lui in panchina, infatti, la squadra collezionato solo due pareggi e cinque sconfitte. Adesso la nuova svolta con il ritorno di Stroppa: toccherà a lui provare a riportare in alto il Crotone.