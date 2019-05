Giorni difficili, per tutte le squadre che subiscono gli effetti delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, in relazione alla Serie B. Una di queste è il Venezia, che oggi ha voluto tenere una conferenza stampa dove hanno preso la parola tutti i rappresentanti del club: dal capitano all’allenatore e al direttore generale. Queste le parole di Serse Cosmi: “Non voglio parlare di sentenze, perché di questo se ne occupa la società. Ma voglio sottolineare che l’11 maggio, quando abbiamo raggiunto i playout, eravamo certi di doverli giocare. Poi ci siamo sentiti liberi dopo la decisione di far retrocedere il Palermo, pensavamo a come doverci salutare. È ovvio che così non ci siamo allenati regolarmente, anche perché abbiamo otto giocatori in scadenza di contratto e altri nove in prestito. In tanti hanno riportato le scarpe a casa”.

Assenza di credibilità

L’ultima sentenza ha decretato nuovamente che Venezia e Salernitana debbano disputare i playout. “Voglio dare rilievo solo alla componente sportiva. Non chiederò di non giocare, ma che l’evento sportivo sia costruito in modo regolare cosicché possa essere attendibile. Non voglio parlare di campionato falsato, ma non c’è credibilità. ‘Siete stati salvi 20 giorni, però ora dovete giocare i playout sennò ci incazziamo’: è questo il tono che avvertiamo adesso. E io faccio fatica, fatica, fatica a capire in che mondo sono” ha concluso Cosmi.