Palermo, è caos sull'iscrizione alla Serie B

Tuttolomondo: "Abbiamo pagato tutte le pendenze"

Il direttore finanziario di Arkus Network: "Si è diffusa una notizia non vera. Abbiamo pagato le pendenze funzionali all'iscrizione. La fideiussione è stata chiesta dieci giorni fa pagando il corrispettivo. Alle 21 la compagnia Albo Ivas (compagnia estera riconosciuta in Italia) ci comunicava che sarebbe stata rilasciata in ritardo per un problema tecnologico". E ha aggiunto: "La Lega B è a conoscenza di tutto e presumiamo, salvo errori, che la fideiussione arriverà. La Lega di B non dovrebbe creare problemi, hanno riscontrato le nostre fondate ragioni. Posso confermare che il Palermo è regolarmente iscritto. La compagnia ha notificato alla Lega B il ritardo, per noi però non arriverebbe in ritardo perché c'è una causa di forza maggiore. La fideiussione l'abbiamo pagata già settimana scorsa. Se la compagnia certifica un ritardo non è colpa mia". La società terrà una conferenza stampa nelle prime ore della mattinata di martedì 25 giugno.



Le parole del sindaco di Palermo

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo: "Città e tifosi hanno diritto di sapere cosa sta succedendo e ragioni di eventuale mancata iscrizione in serie B. Una situazione di confusione che speravamo di non rivivere. Ci auguriamo che la confusione non si trasformi in ennesima beffa e ennesimo danno per il calcio a Palermo".