Pisa, 3-0 a tavolino contro Cittadella: è in fuga

Cambia la classifica di serie B. La Corte d'Appello Federale ha infatti accolto il ricorso del Pisa contro il Cittadella che nel match dello scorso 27 agosto terminato 1-1 aveva schierato nella ripresa il calciatore Desogus che in un primo tempo non era nella distinta di gara. Il Giudice Sportivo aveva dato solo una multa al Cittadella. Adesso arriva lo 0-3 a tavolino. I veneti, quasi certamente, presenteranno ulteriore ricorso in terzo grado al collegio del Coni. Toscani primi in classifica a +4 sullo Spezia