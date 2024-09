La Lega Serie B non ha ancora scelto il suo nuovo presidente. L'attuale numero uno Mauro Balata non ha infatti raggiunto il quorum richiesto: non sono bastate cinque votazioni durante l'Assemblea di questo giovedì a Milano. Nell'ultima, con il quorum fissato a 11, il presidente uscente ha raccolto solo 8 voti. I lavori sono stati dunque sospesi, le società si riuniranno tra il 9 e il 10 ottobre per una nuova elezione

