Andrea Pirlo non sarà più l’allenatore della Sampdoria. Dopo la sconfitta contro la Salernitana nella giornata di martedì 27 agosto, il club blucerchiato ha scelto di procedere con l’esonero dell’allenatore italiano. Decisione legata a una partenza caratterizzata da un solo punto nelle prime tre partite di Serie B. Nelle prossime ore, infatti, è atteso il comunicato ufficiale del club. A prendere il posto di Pirlo dovrebbe esserci Andrea Sottil, ex allenatore dell’Udinese, che dovrebbe sedersi sulla panchina dei blucerchiati già per la sfida valida per la quarta giornata contro il Bari, in programma sabato 31 agosto alle ore 18.00.

approfondimento La classifica di Serie B