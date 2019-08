Al cuore non si comanda. Lo sa Fabio Quagliarella, e ora ancora di più tutti quei tifosi che seguiranno al Romeo Menti le partite della loro Juve Stabia accanto a un abbonato d'eccezione in tribuna. Il capocannoniere dell'ultima Serie A ha infatti staccato uno degli oltre duemila tagliandi stagionali già venduti per seguire tutte le partite della squadra della sua città nella prossima annata, quella del ritorno in Serie B. Per il club campano si tratterà della quinta partecipazione al campionato cadetto, e la prima dal 2014. Un evento festeggiato da tutti a Castellammare e che anche il capocannoniere dell'ultimo campionato ha voluto omaggiare comprando un abbonamento in tribuna vip, come confermato sui social dal ds Ciro Polito: "La sua è un’azione che dimostra quanto Quagliarella abbia a cuore le sorti della Juve Stabia". Un tifoso d'eccezione che renderà ogni partita un po' più speciale e altro "indizio" per tutti i suoi concittadini che sognano un suo ritorno a casa a fine carriera ormai da molto tempo.