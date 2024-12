Rientro agitato in città nella scorsa notte per i calciatori e i dirigenti del Palermo. Di ritorno dalla trasferta col Cittadella, dove gli uomini di Dionisi sono stati battuti 2-1 e hanno incassato l'ottava sconfitta stagionale (i siciliani sono attualmente all'11° posto in Serie B), il pullman della squadra è stato bloccato da un agguato nella zona di Carini e colpito con lanci di petardi, fumogeni, pietre e bombe carta. L'autista del mezzo (con vetri rotti a causa dell'aggressione), ha fatto subito rientro all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e alcuni dei giocatori hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni in taxi, avendo le macchine posteggiate nel centro sportivo di Torretta.