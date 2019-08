EMPOLI-JUVE STABIA 2-1

2' Bandinelli (E), 74' Cissè (JS), 80' rig. La Gumina (E)

Comincia con una vittoria il campionato dell’Empoli. La squadra di Bucchi batte 2-1 la Juve Stabia e conquista i primi tre punti del campionato. La sfida del Castellani la decide un rigore conquistato e finalizzato da La Gumina a dieci minuti dal termine. Un penalty molto contestato dagli ospiti per la distanza tra braccio e corpo, e arrivato poco tempo dopo il pari trovato dai ragazzi di Castellamare di Stabia sull’asse Di Gennaro-Cissé, ottima intuizione a partita in corso di Fabio Caserta. Il successo finale rispecchia, comunque, l’andamento del match, con i toscani subito avanti grazie alla rete di Bandinelli e padroni del campo per almeno tre quarti di gara. Poi l’apparente beffa dopo il momentaneo 1-1 e la forza di insistere e portare a casa il risultato finale, grazie al tiro dagli 11 metri del talentuoso classse ‘96.

Decide il rigore di La Gumina

Bucchi opta per il 4-2-3-1 nella sua prima al Castellani, con Laribi alle spalle della coppia Moreo-Mancuso. Caserta, invece, sceglie il 4-3-3 per il suo debutto in B con Alessandro Rossi punta centrale. Pronti, via e l’Empoli trova subito il vantaggio grazie a Bandinelli che approfitta di una sponda aerea di Moreo e da oltre 20 metri fa partire un tiro al volo che beffa Branduani. La squadra di casa, galvanizzata dal gol, continua ad attaccare e stringere nella morsa la Juve Stabia, le cui uniche timide reazioni passano dal destro di Canotto. Due i suoi tentativi dalla distanza, entrambi facili preda di Brignoli. Molto più pericolose le occasioni a disposizione dell’Empoli, con Mancuso che manca il 2-0 per poco quando, su un bel cross di Dezi, indovina il movimento ma non riesce a mantenere bassa la traiettoria del tiro. Nel finale di tempo è lo stesso Dezi a provarci con un bel destro al volo, ma questa volta il portiere dei campani respinge con prontezza. I toscani non cambiano registro neanche nella ripresa, ma non riescono mai a trovare il colpo del ko. Mancuso si scontra con i riflessi di Branduani, Stulac e Dezi peccano più volte di precisione e graziano la squadra di Caserta. L’allenatore della Juve Stabia prova a cambiare le cose con l’ingresso in campo di Cissè e Di Gennaro e sono proprio loro due a confezionare la rete del pari: l’ex Lazio illumina con il filtrante per il guineano che, davanti al portiere, non sbaglia. La gioia dura, però, solo sei giri di orologio. La Gumina conclude da fuori area e trova la deviazione col braccio, attaccato al corpo, di Troest: per l’arbitro non ci sono dubbi e assegna calcio di rigore. È lo stesso attaccante a occuparsi della battuta dal dischetto e a riportare definitivamente avanti l’Empoli. Il forcing della Juve Stabia non cambia le cose e Bucchi festeggia la prima vittoria in campionato.

TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Nikolaou, Balkovec; Dezi (82' Gazzola), Stulac, Bandinelli; Laribi (72' Frattesi); Moreo, Mancuso (57' La Gumina). All. Bucchi

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Addae, Calò (82' Lia), Carlini (59' Di Gennaro); Melara, Rossi (65' Cissé), Canotto. All. Caserta

Ammoniti: Germoni