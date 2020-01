Empoli, esonerato Muzzi: arriva Pasquale Marino

Tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei partite e una vittoria che per l'Empoli manca dal 7 dicembre. L'1-1 ottenuto contro il Chievo ha convinto la società al secondo cambio d'allenatore in stagione: è arrivato infatti l'esonero di Roberto Muzzi, che a sua volta era subentrato a Bucchi nel mese di novembre. "L’Empoli FC rende noto di aver sollevato Roberto Muzzi dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra; contestualmente è stato interrotto anche il rapporto di collaborazione con il suo vice Fulvio D’Adderio. Empoli FC porge loro i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e augura le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale", il comunicato della società azzurra. Già pronto il sostituto: sarà Pasquale Marino il prossimo allenatore dell'Empoli. L'ex Catania e Udinese è arrivato in città, pronto per firmare il contratto che lo legherà alla società toscana.