"Chiarimento totale con la dirigenza"



approfondimento

Centrocampisti bomber: Mancosu secondo in Europa

Poi però è seguito l'incontro decisivo tra giocatore e la dirigenza giallorossa nella mattinata di sabato. Le parti si sono pienamente chiarite e nel pomeriggio Mancosu ha spiegato tutto in conferenza stampa: "Chiedo scusa per questa esternazione sbagliata, soprattutto per gli strumenti adottati", il mea culpa del giocatore. "Ci sono state alcune incomprensioni reciproche con la dirigenza. Ma 32 anni, dopo quattro stagioni con il Lecce, avrei dovuto parlare subito col presidente anziché farmi prendere da una scelta di pancia". Cos'avrebbe fatto arrabbiare Mancosu? "Non si è parlato del mio contratto, ma c'erano alcune situazioni che era giusto puntualizzare: questa mattina l'abbiamo fatto, anche con Corvino e Corini, e ora sono sereno. Ringrazio tutta la dirigenza per come ha saputo comportarsi con me. Ora sono carico a mille e non vedo l'ora di ripartire. Non l'avevo mai detto: sarebbe un sogno chiudere a Lecce la mia carriera".