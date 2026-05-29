Le parole dell'allenatore del Catanzaro, in lacrime dopo la mancata promozione in Serie A nonostante la vittoria nella finale playoff contro il Monza: "Se pensi a cosa potevi regalare a questo popolo... E' questo il dispiacere, ci abbiamo creduto perché questa squadra ha un cuore grande. Ci abbiamo provato, ma vanno fatto i complimenti al Monza e bisogna accettare le sconfitte. Il futuro? In questi giorni non ci ho pensato neanche un momento"

C'è inevitabilmente grande delusione nelle parole di Alberto Aquilani per la mancata promozione del suo Catanzaro che è arrivato a un passo dal completare una rimonta che avrebbe avuto dell'incredibile: "Andare cosi vicini all’obiettivo... - dice - Se pensi quello che potevi regalare a questo popolo, a questi ragazzi che sono meravigliosi, il dispiacere è quello. Ci credevo perché sono consapevole di allenare una squadra che ha tante qualità ma soprattutto un cuore, io ero tranquillo e sapevo che avremmo fatto questa partita. Ci abbiamo creduto".

"Ho vissuto delle emozioni veramente forti"

Un Aquilani che può essere orgoglioso della sua squadra ma anche del lavoro fatto a livello personale: "Futuro? Non ho pensato un solo giorno a ciò che poteva essere domani perché ho vissuto delle emozioni veramente forti e nessuno poteva toccarmi questo momento - dice ancora - Ho grande rispetto per il presidente Noto e per il direttore Polito a cui voglio fare i complimenti. Ora ci sarà da parlare e cercheremo di trovare la soluzione migliore per il Catanzaro. Io ho avuto il telefono spento, non volevo rovinare questo momento e capire cosa sarà, bisogna accettare la sconfitta e fare i complimenti al Monza e da domani capiremo il futuro un po’ di tutti. Questa squadra ha un’identità, mi prendo i meriti giusti ma i meriti sono dei ragazzi perché sono veramente dei giocatori bravi".