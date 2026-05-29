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Monza-Catanzaro, Aquilani: "Futuro? Non ci ho pensato neanche un momento"

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Le parole dell'allenatore del Catanzaro, in lacrime dopo la mancata promozione in Serie A nonostante la vittoria nella finale playoff contro il Monza: "Se pensi a cosa potevi regalare a questo popolo... E' questo il dispiacere, ci abbiamo creduto perché questa squadra ha un cuore grande. Ci abbiamo provato, ma vanno fatto i complimenti al Monza e bisogna accettare le sconfitte. Il futuro? In questi giorni non ci ho pensato neanche un momento"

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C'è inevitabilmente grande delusione nelle parole di Alberto Aquilani per la mancata promozione del suo Catanzaro che è arrivato a un passo dal completare una rimonta che avrebbe avuto dell'incredibile: "Andare cosi vicini all’obiettivo... - dice - Se pensi quello che potevi regalare a questo popolo, a questi ragazzi che sono meravigliosi, il dispiacere è quello. Ci credevo perché sono consapevole di allenare una squadra che ha tante qualità ma soprattutto un cuore, io ero tranquillo e sapevo che avremmo fatto questa partita. Ci abbiamo creduto". 

"Ho vissuto delle emozioni veramente forti"

Un Aquilani che può essere orgoglioso della sua squadra ma anche del lavoro fatto a livello personale: "Futuro? Non ho pensato un solo giorno a ciò che poteva essere domani perché ho vissuto delle emozioni veramente forti e nessuno poteva toccarmi questo momento - dice ancora - Ho grande rispetto per il presidente Noto e per il direttore Polito a cui voglio fare i complimenti. Ora ci sarà da parlare e cercheremo di trovare la soluzione migliore per il Catanzaro. Io ho avuto il telefono spento, non volevo rovinare questo momento e capire cosa sarà, bisogna accettare la sconfitta e fare i complimenti al Monza e da domani capiremo il futuro un po’ di tutti. Questa squadra ha un’identità, mi prendo i meriti giusti ma i meriti sono dei ragazzi perché sono veramente dei giocatori bravi".

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