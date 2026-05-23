Domenica 24 maggio si gioca, al Ceravolo, l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW . Gli appuntamenti per la finale playoff di Serie B

Ultime sfide per la stagione 2025/2026 di Serie BKT, da vivere su Sky, in streaming su NOW e su TV8, con la finale playoff che definirà l’ultima squadra ad approdare in Serie A nella prossima stagione. Domenica 24 maggio si scende in campo per il match di andata tra Catanzaro e Monza su Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e TV8. Prepartita direttamente dallo stadio Nicola Ceravolo a partire dalle 19.30, con i collegamenti dal campo di Marina Presello e Manuele Baiocchini e con Daniele Barone e Lorenzo Minotti in cabina di commento. Fischio d’inizio alle 20. Mercoledì 27 maggio il match di ritorno.

Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.