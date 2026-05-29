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Monza-Catanzaro, dove vedere la finale dei playoff di Serie B in tv e streaming

GUIDA TV

Dopo lo 0-2 dell'andata, Monza e Catanzaro si ritrovano di fronte stasera alle 20 per la finale di ritorno dei playoff della stagione 2025-2026 della Serie BKT. Il match è in diretta su Sky e in streaming su NOW alle 20 con ampio pre e post partita

CATANZARO-MONZA, CRONACA DELL'ANDATA

La finale di ritorno dei playoff della stagione 2025/2026 di Serie BKT, è da vivere su Sky, in streaming su NOW e su TV8. Dopo lo 0-2 dell'andata in favore dei lombardi, Monza e Catanzaro si ritrovano di fronte stasera, venerdì 29 maggio, alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Tv8. Prepartita dallo U-Power Stadium dalle 19.30, con i collegamenti dal campo di Marina Presello e Manuele Baiocchini con Daniele Barone e Lorenzo Minotti in cabina di commento. Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie agli approfondimenti, con notizie e highlights anche sul canale all news Sky Sport 24, sul SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

SERIE BKT 2025/2026 – RITORNO FINALE PLAYOFF SU SKY E NOW

VENERDÌ 29 MAGGIO 

  • STUDIO PREPARTITA ALLE 19.30 - con Marina Presello, Manuele Baiocchini, Daniele Barone e Lorenzo Minotti.
  • MONZA-CATANZARO ALLE 20 - Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e TV8 - Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti
  • STUDIO POSTPARTITA DALLE 21.50 - con Marina Presello, Manuele Baiocchini, Daniele Barone e Lorenzo Minotti.

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