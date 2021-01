In Serie B alle 14 si gioca Monza-Cosenza: il 12 novembre 1989 nella sfida tra queste due squadre scese in campo per l'ultima volta Denis Bergamini. Per ricordarlo e non far calare il silenzio su una vicenza che sembrava vicina all'essere risolta, i tifosi del Cosenza del gruppo "Anni Ottanta" lanciano l'hashtag #giustiziaperdenisbergamini e postano la sua maglia sui social