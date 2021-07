Corvino: "Vogliamo riportare Lecce dove merita"

Dopo la delusione per la mancata promozione in Serie A nella scorsa stagione, il Lecce è pronto a riprovarci e ha deciso di ripartire da Marco Baroni. Panteleo Corvino, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del programma della società giallorossa: "Nell'immediato sono diversi gli obiettivi che ci prefiggiamo – ha dichiarato il direttore generale dell'area tecnica del Lecce - Intanto quello di riuscire a ringiovanire la squadra, perché non rispecchia molto quello che sono le nostre linee guida. Il nostro club ha bisogno di riuscire ad avere un patrimonio tecnico importante per poter essere competitivo anche nel futuro. Poi l'obiettivo è quello di riportare il nostro territorio, il Salento, dove merita e lo faremo attraverso le idee e il nostro virtuosismo. Abbiamo scelto Baroni perché conosce bene la Serie B, ha la cultura del lavoro e le sue idee combaciano con le nostre. Abbiamo presentato due giovani islandesi, vengono da lontano ma è come se li avessi avuti vicini perché li seguo già dall'anno scorso. Ci daranno tante soddisfazioni".